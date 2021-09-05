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воскресенье, 05 сентября 2021 06:31

Народные приметы 5 сентября. В этот день собирают целебные ягоды

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Народные приметы 5 сентября. В этот день собирают целебные ягоды
Сегодня начинали собирать бруснику. Фото: pixabay.com

Православные верующие 5 весресня чтят память святого мученика Луппа Солунского. Он творил чудеса и пострадал за христианскую веру.

Предки верили, что в этот день Лупп ходит по улицам и хлопает людей по спине, чтобы они кланялись. Его представляли крепким рыжим мужчиной.

"Стукнет Лупп бабу - она в лес за ягодами бежит, стукнет мужика - он в поле, убирать овес", - говорили в народе.

Сегодня начинались первые заморозки, после которых стоит ходить собирать бруснику и клюкву. Бруснику искали в лесах и на болотах, как правило, женщины и дети. Она имеет много полезных свойств. Если ягоды налились соком, то можно приступать к сбору овса.

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Наблюдали также за журавлями. Если они улетали в теплые края 5 сентября, то зима будет ранняя.

Народные приметы:

- Если утром нет заморозков, то сентябрь будет теплым.

- Если журавли летят низко - зима будет теплой.

- Если журавли летят высоко - зима будет холодной.

- Приснилась горчица - получите плохие новости.

День Ангела сегодня празднуют Павел, Николай, Иван и Елизавета. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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