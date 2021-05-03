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вторник, 04 мая 2021 06:30

Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий

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Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий
Предки считали, что сегодня ведьмы делали злые дела. Фото: pixabay.com

4 мая в народе отмечают Проклов день. Сегодня проклинают нечистую силу и водят хороводы вокруг цветущих деревьев.

Каких еще традиций на Проклов день придерживались наши предки узнавала Gazeta.ua.

4 мая не советуют начинать новые дела - будут без успеха. Нельзя заниматься тяжелым трудом. Этот день был назначен для веселья.

Также считалось, что именно сегодня ведьмы отравляют растения, поэтому их лучше не собирать. Зато старожилы сел выходили на окраину и, повернувшись лицом на запад, говорили специальные заговоры-проклятие, тем самым отгоняя от населенного пункта нечисть.

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Народные приметы на 4 мая

Если зацвела черемуха - лето будет теплым.

Если на черемухе много цвета - к дождям летом.

Сильный первый гром - к богатому урожаю хлеба.

Мелкий дождь 4 мая идет медленно - будет ненастье.

По религиозным календарем сегодня, 4 мая, верующие чтят память Священномученика Яннуария и Святителя Максимиана Константинопольского. Святые прославились своей безоговорочной верой в Бога, милосердиям к людям.

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