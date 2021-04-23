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воскресенье, 25 апреля 2021 06:31

Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать

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Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Сегодня друг друга бьют святой вербой, чтобы быть здоровыми, веселыми и богатыми. Фото: unian.ua

На шестую неделю Великого поста начинается Вербная неделя, которая завершается православным праздником. Поэтому 25 апреля мы празднуем Вербное воскресенье.

В этот день святят вербу. Утром на Богослужение сходятся все, потому что "грех не пойти в церковь, как святят вербу". Когда заканчивается богослужение и священник окропит ветви святой водой, то дети стараются как можно быстрее достать иву и тут же проглотить ее по несколько "котиков" - "чтобы горло не болело".

Кроме этого, существует еще много разных традиций которых придерживались наши предки.Gazeta.ua собрала для читателей главные обычаи 25 апреля.

По народным поверьям если в Вербное воскресенье тепло и сухо, то будет много фруктов, если ветрено - то ждали холодного лета.

В Вербное воскресенье нельзя убирать в доме и работать, нельзя шить, стирать, вышивать, не рекомендуют заниматься физическим трудом, также запрещено ругаться, сквернословить и желать кому-то зла.

Святая ива пользуется большим уважением среди нашего народа. "Грех ногами топтать святую иву", а потому даже мелкие ветки, если они остались после освящения, жгли на огне, чтобы, не дай Бог, под ноги не попало.

Освященной вербы приписывается магическая сила. Как раз весной выгоняют скот на пастбище, то очень святой вербой - "чтобы нечисть не цеплялась к животным". Более того, выбрасывают ветви святой ивы на улицу во время града - "чтобы град остановился".

Верба имеет большое значение в народной медицине. Когда болеют люди или животные, то знахари варят святой иву вместе с целебными травами и поят тем варевом больного человека или животное. Виваром освященной вербы мочат голову и этим лечатся от головной боли. Лечатся святой вербой и от лихорадки и ревматизма, сбивают ней горячку. Толченые листья из ивы кладут на раны, а горшку, настоянную на ее листье, пьют против желудочных заболеваний.

Чудодейственные свойства ивы:

Ивой бьют, чтобы здоровые, веселые и богатые были; детей, чтобы сильные были, хорошо росли и восприняли жизненную силу весны;

Иву кладут после освящения за обиды, чтобы охраняла дом от злых сил;

Иву сажают в огороде, когда принесут из церкви к счастью молодежи: когда ива примется - девушка выйдет замуж, а парень женится;

Ивой на Юра выгоняют скот в поле, впервые на пастбище, слегка касаясь ею скота, чтобы здоровая была, плодотворная, чтобы в теле была;

Ивой в древности отводили грозовые облака - кивали святой вербой в сторону облаков и отводили громы и град;

Иву бросали в пожар, чем уменьшали, по их верованиям, большую разрушительной силе огня;

Ивовые котики, освященные, бросали в кашу, ели ту кашу в полной вере, что через те кошки-Базько передастся людям сила весенней энергии на целый год;

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Дата
25
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