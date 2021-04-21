Народные приметы 22 апреля - что сегодня запрещено делать

Сегодня умываются родниковой водой и просят здоровья. Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 апреля в народі отмечают Вадима Ключника. По церковному преданию, речь идет о святом Вадиме Перситськом.

В этот день принято больше времени проводить на природе, умываться ключевой водой, чтобы укрепить здоровье. Также сегодня не стоит принимать поспешных решений, но можно прислушаться к интуиции, внутренний голос должен подсказать правильный шаг. 22 апреля считают идеальным днем ​​для самоанализа и медитации. Однако неудачным для любых хирургических вмешательств. Нельзя никому завидовать. Если вы сглазит человеку, то все вернется к вам.

С древних времен 22 апреля гадали на источнике. Для этого нужно пойти к воде, ни с кем не разговаривать по дороге, помолиться на четыре стороны и спросить у воды, выздоровеет тот, кого загадал. Если вода останется гладкой и чистой, значит, человек оправится от болезни, и его ждет долгая жизнь. Если вода начнет бурлить - стоит приготовиться к худшему.

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После дня Вадима Ключника на лугах заметно больше зеленой травы, начинают выгонять скот на пастбища. Еще крестьяне проверяют землю на полях, готова ли она доначала пахотного сезона. Берут кусок почвы, немного сдавливают, а потом бросают вниз. Если она рассыпается, то земля готова к работе. Если она влажная, значит нужно подождать.

Народные приметы и поверья на 22 апреля

Если погода в этот день не установилась, то лето будет сухое.

Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.

Если восход солнца с белокурыми бликами, то в ближайшие дни дождя не будет.

Одуванчики зацвели - наступила настоящая весна.

Ветер и туман - к урожайному году.

Много сока в березы - до прохладного и дождливого лета.

Петухи рано запели - к перемене погоды.

Синие облака - к дождливой и теплой погоде.

22 апреля православные украинцы чтят память Святого преподобномученика Вадима Персидского. Верующим советуют держать дома его икону, разместив в восточном углу комнаты. Во время молитвы можно просить о душевной стойкости, защите от измен и обмана.