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Народные приметы 18 июля. Сегодня проводят ритуалы для исполнения желаний

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Народные приметы 18 июля. Сегодня проводят ритуалы для исполнения желаний
Если облака кажутся желтыми, то будет дождь. Фото: pixabay.com

Православная церковь 18 июля чтит память преподобного Афанасия Афонского. Он построил первый монастырь на Святой горе и имел дар исцеления.

В народе этот праздник называют Афанасьев день - праздник месяца. Считали, что сегодня мужчины набираются сил от небесного тела.

Пожилые люди выводили молодых парней на улици "смотреть, как месяц играет". Юноши просили подарить им здоровье, счастье и благополучие.

Если месяц был в стадии роста, то читали заговоры для для привлечения любви и денег. На нисходящем месяце - снимали порчу и очищали организм. Если месяц был полон - проводили ритуал на осуществление желаний.

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Вечером 18 июля нельзя работать. Сегодня не стоит занимать деньги и брать в долг.

Народные приметы:

- Если месяц видно на небе - будет хороший урожай.

- Желтые тучи - будет дождь.

- Месяц туманный и большой - погода испортится

- Месяц белый и блестящий - будет холодная погода, но без дождей.

Афон - Святая Гора - религиозный, научный и туристический центр православной церкви. Греческие отшельники создали на Афоне так называемую монашескую республику в VIII веке.

Великая лавра - первый монастырь на Афоне. Впоследствии здесь построили около 20 укрепленных мужских монастырей. В них хранят более 10 тыс. греческих, славянских, грузинских и арабских рукописей, а также ценные художественные произведения. Большинство из них до сих пор не достаточно изучены.

Афон - единственное место на планете, куда запрещено ступать женщинам. Покровительницей монашеской республики признана Дева Мария. Здесь проходят школу смирения, покаяния и духовности.

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Дата
18
июля

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