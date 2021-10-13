Народные приметы 13 октября. Какой обряд защитит ребенка от болезней

 
Ексклюзивы
1/5
Европейцы готовы к экономическому сближению с Украиной - эксперт
Европейцы готовы к экономическому сближению с Украиной - эксперт
Просмотров: 198
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2367
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1323
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 954
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 5049
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1278
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1305
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 3024
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5931
Фото
Все фото
10
5
5
6
8
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям &quot;подогнали&quot; уникальный значок - фото
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
Видео
Все видео
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Буковель засыпает снегом
Буковель засыпает снегом
Умер музыкант Мисько Барбара
Умер музыкант Мисько Барбара
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1287
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 576
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 945
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1062
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 333
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 06:30

Народные приметы 13 октября. Какой обряд защитит ребенка от болезней

  Комментировать
Народные приметы 13 октября. Какой обряд защитит ребенка от болезней
В этот день нельзя ходить в лес. Фото: pixabay.com

Православная церковь 12 октября чтит память святого Григория. Он основал Пельшемський монастырь и происходил из боярского рода.

В народе сегодня празднуют Григорьев день. Веровали, что 12 октября необходимо менять подушки и матрасы. Также сжигали старую солому, а все вещи набивали новой.

Предки в этот день готовились к празднику Покрова и наводили порядок в домах. Святому Григорию молились, чтобы новая солома приносила счастье.

По ней также оценивали здоровье человека, который на ней спала. Веровали, что солома может показать скрытые болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 13 октября. Сегодня вспоминают основателя монастыря

12 октября проводили обряд для защиты детей от болезней. Их ставили на пороге дома и обливали водой через решето.

Народные приметы:

- Снег выпал - скоро будет потепление, а зима придет нескоро.

- На липе и березе не осталось листьев - год будет легким.

- Улетели журавли - зима будет холодной и наступит рано.

- Сухой снег - будет теплое лето.

- Луна туманная или бледная - жди ненастья.

День Ангела сегодня празднуют Александр, Алексей, Василий, Григорий, Михаил, Петр, Семен. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 13 октября. Какой обряд защитит ребенка от болезней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Из-за давки на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
10
 Просмотров: 6840
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 6084
Таксист, который вез Полякова, имеет &quot;интересное&quot; прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
 Просмотров: 5058
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление 3 Просмотров: 3645
&quot;Вы тоже видите эту красоту?&quot;. Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
"Вы тоже видите эту красоту?". Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
5
 Просмотров: 3294
Общество
Украина на четвертом месте по смертности от коронавируса в мире
Украина на четвертом месте по смертности от коронавируса в мире Просмотров: 54
Гороскоп на 13 октября: какие знаки разбогатеют
Гороскоп на 13 октября: какие знаки разбогатеют
 Просмотров: 63
По Украине 13 октября будут прохладно, кое-где пройдут дожди
По Украине 13 октября будут прохладно, кое-где пройдут дожди Просмотров: 63
Церковный праздник 13 октября. Сегодня вспоминают основателя монастыря
Церковный праздник 13 октября. Сегодня вспоминают основателя монастыря Просмотров: 108
Осторожно мошенники! На ОLX появилось устройство для "безопасной вакцинации"
Осторожно мошенники! На ОLX появилось устройство для "безопасной вакцинации" Просмотров: 189
Больше всего комментируют
40
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
7
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
2
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
2
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
Голосов: 57251
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть