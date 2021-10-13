Народные приметы 13 октября. Какой обряд защитит ребенка от болезней

В этот день нельзя ходить в лес. Фото: pixabay.com

Православная церковь 12 октября чтит память святого Григория. Он основал Пельшемський монастырь и происходил из боярского рода.

В народе сегодня празднуют Григорьев день. Веровали, что 12 октября необходимо менять подушки и матрасы. Также сжигали старую солому, а все вещи набивали новой.

Предки в этот день готовились к празднику Покрова и наводили порядок в домах. Святому Григорию молились, чтобы новая солома приносила счастье.

По ней также оценивали здоровье человека, который на ней спала. Веровали, что солома может показать скрытые болезни.

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12 октября проводили обряд для защиты детей от болезней. Их ставили на пороге дома и обливали водой через решето.

Народные приметы:

- Снег выпал - скоро будет потепление, а зима придет нескоро.

- На липе и березе не осталось листьев - год будет легким.

- Улетели журавли - зима будет холодной и наступит рано.

- Сухой снег - будет теплое лето.

- Луна туманная или бледная - жди ненастья.

День Ангела сегодня празднуют Александр, Алексей, Василий, Григорий, Михаил, Петр, Семен. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.