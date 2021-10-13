Народные приметы 13 октября. Какой обряд защитит ребенка от болезней

Православная церковь 12 октября чтит память святого Григория. Он основал Пельшемський монастырь и происходил из боярского рода.
В народе сегодня празднуют Григорьев день. Веровали, что 12 октября необходимо менять подушки и матрасы. Также сжигали старую солому, а все вещи набивали новой.
Предки в этот день готовились к празднику Покрова и наводили порядок в домах. Святому Григорию молились, чтобы новая солома приносила счастье.
По ней также оценивали здоровье человека, который на ней спала. Веровали, что солома может показать скрытые болезни.
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12 октября проводили обряд для защиты детей от болезней. Их ставили на пороге дома и обливали водой через решето.
Народные приметы:
- Снег выпал - скоро будет потепление, а зима придет нескоро.
- На липе и березе не осталось листьев - год будет легким.
- Улетели журавли - зима будет холодной и наступит рано.
- Сухой снег - будет теплое лето.
- Луна туманная или бледная - жди ненастья.
День Ангела сегодня празднуют Александр, Алексей, Василий, Григорий, Михаил, Петр, Семен. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.
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