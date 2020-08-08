Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка

Зафиксировали большой затор. Фото: Ukrainianwall.com

8 августа на трассе Киев-Одесса образовалась огромная пробка.

Проезжающие по встречной трассе сняли пробку на видео, сообщает You-Tube канал "Центр Медиа".

Сотни машин неподвижно стоят в сторону Одессы.

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"С самого утра в сторону Одессы, создалась пробка длиной в несколько километров. Причиной стал ремонт моста через Хаджибейский лиман и большой наплыв туристов", - пишут в описании к видео.

С начала лета, количество туристов, прибывших в Одессу превзошла ожидания местных властей. Туристов еще не считали, но отмечают, что их очень много.