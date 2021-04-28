Нам придется воевать самим. Самое интересное в журнале " Країна"

"К границе Украины Россия стягивает войска. Весь мир выражает обеспокоенность на самых высоких уровнях. На московскую провокацию реагируют по-разному, но так, что даже у совершенно аполитичного гражданина не остается сомнений - что-то происходит, - говорит журналу "Країна" политолог Лариса ВОЛОШИНА. - Государства высылают дипломатов, эксперты говорят о холодной войне и готовности РФ опустить "железный занавес".

Основной вопрос, который прослеживается в каждом заявлении из Парижа, Берлина, Брюсселя и Вашингтона: осмелится ли Путин на прямое вторжение в Украину? Если да, то что должен делать мир? Ведь невозможность помешать этому будет означать окончательную победу права силы над силой международного права.

Запад дает понять, что готов рассматривать усиление экономического давления на Кремль. Но что касается военно-технической помощи Украине - все сложно. Нам придется воевать в одиночку. И здесь все от украинской власти зависит. Но пока официальный Киев не спешит мобилизовать общество".

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