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четверг, 29 апреля 2021 10:10

Нам придется воевать самим. Самое интересное в журнале " Країна"

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"К границе Украины Россия стягивает войска. Весь мир выражает обеспокоенность на самых высоких уровнях. На московскую провокацию реагируют по-разному, но так, что даже у совершенно аполитичного гражданина не остается сомнений - что-то происходит, - говорит журналу "Країна" политолог Лариса ВОЛОШИНА. - Государства высылают дипломатов, эксперты говорят о холодной войне и готовности РФ опустить "железный занавес".

Основной вопрос, который прослеживается в каждом заявлении из Парижа, Берлина, Брюсселя и Вашингтона: осмелится ли Путин на прямое вторжение в Украину? Если да, то что должен делать мир? Ведь невозможность помешать этому будет означать окончательную победу права силы над силой международного права.

Запад дает понять, что готов рассматривать усиление экономического давления на Кремль. Но что касается военно-технической помощи Украине - все сложно. Нам придется воевать в одиночку. И здесь все от украинской власти зависит. Но пока официальный Киев не спешит мобилизовать общество".

 

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ"Украинцы напоминают пчел. Трутни тоже есть. Но, не дай Бог, чужому засунуть руку в наш улей"

Михаил МАКАРУК, волонтер

"Смысл жизни - создать мир в себе и вокруг себя"
Валентина КОВАЛЕНКО, писательница

"Хиросима спасла Европу от Сталина. Ему объяснили, что будет с Москвой, если он будет дергаться"
Дмитрий ХМЕЛЬНИЦКИЙ, историк

"Луческу хорошо подготовил "Динамо" и не стеснялся играть цинично"
Дмитрий ЛИТВИНОВ, спортивный журналист

"Пили из следов коровьих копыт, где собиралась вода"
Прасковья Провоторова, бывшая пленница фашистского трудового лагеря

"У меня не осталось слез. Считай меня умершей"
Мария ВАЛЕВСКАЯ, польская дворянка

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Подробности читайте в журнале "Країна" №17 (570) от 29 апреля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
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