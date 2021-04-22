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четверг, 22 апреля 2021 12:23

Журнал "Країна": Чем стал Чернобыль для Украины. 35 лет после аварии

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"Чернобыльская авария замедлила развитие атомной энергетики на 20 лет, - говорит в интервью журналу "Країна" член Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Ольга КОШАРНАЯ. - Украине нужно сохранить национальную инженерную школу и высокотехнологичные производства. И двигаться к реакторам малой и средней мощности".

В ночь на 26 апреля 1986 года рабочие Чернобыльской атомной электростанции провели утвержденный руководством эксперимент с остановки четвертого энергоблока. Изучали возможности работы в случае потери питания. Вместо снижения, мощность реактора возросла. Противоаварийные меры не сработали. Прогремело два взрыва, которые разрушили атомный реактор и часть помещения станции. Под завалами погиб старший оператор 35-летний Валерий Ходемчук. Прибыли пожарные из города Припять, что в двух километрах. Спасатели работали без средств защиты от радиации.

Для ликвидации последствий аварии привлекли полк гражданской обороны Киевского военного округа. Его бойцы имели дозиметры и первыми заговорили о высоком уровне радиации вокруг объекта. Первое официальное сообщение об аварии прозвучало для жителей Припяти по радио через 36 часов после взрыва - в полдень 27 апреля. Объявили о временной эвакуации. До 16:30 вывезли 44,5 тысячи человек. Впервые коротко сообщили об аварии на ЧАЭС на телевидении вечером 28 апреля. Только 2 мая издали приказ об эвакуации из 30-километровой зоны вокруг станции.

Ветер разносил радиоактивную пыль на сотни километров. Уровень радиации вырос в Киеве за 180 км. Несмотря на это, провели первомайский парад в центре города с участием сотен тысяч человек.

Ликвидацией последствий аварии занималось около 600 тыс. человек. Значительные дозы радиации получили 8,5 млн жителей Украины, Беларуси и России. От этого около 500 тыс. человек умерли в течение нескольких лет. Радиоактивные вещества зафиксировали на большинстве территории Европы.

Работу ЧАЭС остановили 15 декабря 2000-го. Для изоляции разрушенного энергоблока в 1986-м построили объект "Укрытие". В 2016 году поверх него установили новое защитное сооружение, рассчитанное на 100 лет.

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №16 (569) от 22 апреля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
22
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