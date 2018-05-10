Над Горловкой 9 мая запустили украинский флаг

Волонтеры поздравили Горловку с 9 мая. Фото: Kherson-News

В небо над Горловкой, которая подконтрольна боевикам "ДНР". запустили 9 мая большой флаг Украины из соседнего Светлодарска.

"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", − говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

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На Донбассе ликвидировали 32 боевика российско-террористической группировки ДНР. Погибших террористов свозили с позиций вблизи Зайцевого и Жованки.