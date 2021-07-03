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суббота, 03 июля 2021 01:56

Нацполиция Николаевской области оригинально поддержала сборную Украины. Видео

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Нацполиция Николаевской области оригинально поддержала сборную Украины. Видео
Скриншот с видео

Сотрудники полиции Николаевской области посвятили игрокам сборной Украины по футболу песню в знак поддержки перед ее матчем с Англией. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона в Facebook.

"Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение. Наш ансамбль Южный Патруль посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение", - цитирует пресс-служба главу ГУНП в Николаевской области Сергея Шайхета.

Полицейские пожелали сборной победы.

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29 июня команда Украины обыграла сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 – 2:1. Матч прошел на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия).

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