Нацполиция Николаевской области оригинально поддержала сборную Украины. Видео

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Сотрудники полиции Николаевской области посвятили игрокам сборной Украины по футболу песню в знак поддержки перед ее матчем с Англией. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона в Facebook.

"Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение. Наш ансамбль Южный Патруль посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение", - цитирует пресс-служба главу ГУНП в Николаевской области Сергея Шайхета.

Полицейские пожелали сборной победы.

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29 июня команда Украины обыграла сборную Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 – 2:1. Матч прошел на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия).