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пятница, 20 августа 2021 18:47

Национальный рекорд: ко Дню Независимости фермеры выкосили масштабный герб на поле

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Национальный рекорд: ко Дню Независимости фермеры выкосили масштабный герб на поле
Символ занимает более 500 м в ширину и 1 км в длину. Фото: ТСН

В Винницкой области фермеры сделали на поле с горчицей большой герб Украины. Символ занимает более 500 м в ширину и 1 км в длину.

С помощью комбайна герб обмолотили на поле в селе Серединка Винницкой области. Фермеры посвятили свою работу 30-й годовщины независимости Украины. Кроме того, аграрии создали на поле цифру 30, пишет ТСН.

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Работу фермеров зафиксировали представители Национального реестра рекордов. Размер трезубца измерили с помощью дрона и вручную.

"Это украинский национальный рекорд. С гербом много рекордов - из цветов делали и даже из пластиковых крышечек, их много раз, и они актуальны", - рассказал эксперт Национального реестра рекордов Олег Волочков.

Косить горчицу в ближайшее время не будут, потому что она еще зеленая и пожелтеет не раньше сентября.

"Примерно на первое сентября горчица будет золотистой, и герб зацветет желтым цветом", - говорит фермер Людмила Олексюк.

В Киеве ко Дню Государственного Флага и 30-летия независимости Украины установили новый трезубец на флагштоке крупнейшего государственного флага. Новая конструкция трезубца легче и оснащена поворотным механизмом.

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