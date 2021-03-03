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среда, 03 марта 2021 13:43

Национальную библиотеку построили на пожертвования

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155-летний юбилей празднует Национальная библиотека Украины им. Ярослава Мудрого.

Ее основали 3 марта 1866 года как Киевскую публичную библиотеку, в фонд которой вошли частная библиотека писателя и книгоиздателя Василия Барщевского и пожертвования киевлян.

Основали библиотеку общественные деятели Михаил Юзефович, Алексей Андрияшев, купцы, граф Алексей Бобринский, киевский губернатор Николай Казнаков, помещик-украинофил Григорий Галаган и другие.

Сначала библиотека располагалась в помещениях Киевского дворянского собрания. Существовала она благодаря пожертвованиям меценатов, состоятельных граждан, учреждений и обществ.

Автор: nlu.org.ua
  Одна из крупнейших и старейших библиотек Украины.
Одна из крупнейших и старейших библиотек Украины.

Четверть века библиотека была в финансовом затруднении и фактически выживала благодаря благотворительным взносам. Она не имела постоянного собственного помещения, а за 25 лет 6 раз переезжала. Однако после перехода в подчинение городской Думы 1891 года ситуация улучшилась.

Если на момент открытия фонд библиотеки насчитывал 319 книг в 667 томах, то 1901 года объем ее фондов составлял 30 214 томов, треть из которых - пожертвования киевлян.

Только 1911 года для нее построили собственное здание на средства, собранные жителями города. Спроектировал здание архитектор Киева Збигнев Клаве, которого выбрали из 37 претендентов. Это сооружение стало памятником архитектуры и является древнейшей киевским сооружением такого назначения.

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1912 года у библиотеки было 75 114 читателей. 1916 года книжный фонд составлял около 80 тыс. экземпляров, в том числе издания на украинском языке.

1957-го стала Государственной республиканской библиотекой УССР им. КПСС и начала работу как центр научно-методической и библиографической работы. Тогда она получила право получать всесоюзный обязательный полный экземпляр печатных произведений.

В независимой Украине она стала называться Государственной библиотекой Украины. 1994 года получила статус национальной.

Сегодня учреждение обслуживает парламентариев. С 2000 года там начал работу канадско-украинский парламентский информационный центр.

НБУ им. Ярослава Мудрого участвует в разработке государственной политики в области библиотечного дела и его реализации.

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Дата
03
марта

Национальную библиотеку построили на пожертвования

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