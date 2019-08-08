Нацассоциация адвокатов считает распространение информации о профессиональной деятельности адвоката Максиме Болдина уголовным преступлением

Комитет по защите прав адвокатов Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) считает распространение информации о профессиональной деятельности адвоката Максима Болдина уголовным преступлением, предусмотренным ч.1 ст. 397 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).

В связи с этим Комитет, который рассматривал заявление Болдина в связи с сложившейся ситуацией, намерен обратиться в органы Национальной полиции Украины, а также в Комиссию по журналистской этике.

В Комитете считают, что в нарушение Конституции Украины, Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и ряда других нормативно-правовых актов во время информационной атаки авторы публикаций против Максима Болдина нарушили правила непредвзятости освещения судебного процесса, распространили информацию с необоснованными обвинениями, недостоверную негативную информацию об адвокате Максиме Болдине, допустили отождествление адвоката с клиентом и посягнули на честь и достоинство адвоката.

"Комитет отмечает, что обстоятельства, изложенные в жалобе от 07.08.2019 года, свидетельствуют о том, что неизвестными лицами осуществляется отождествление Вас (адвоката) с клиентом, о Вас распространяется недостоверная информация, что унижает честь, достоинство и деловую репутацию, и является грубым нарушением законов Украина, принципов ООН", - говорится в заявлении главы комитета Нацассоциации адвокатов.

Заявление председателя комитета Нацассоциации адвокатов

Заявление председателя комитета Нацассоциации адвокатов

Заявление председателя комитета Нацассоциации адвокатов

Адвокат Максим Болдин является одним из пяти претендентов на пост председателя Одесской ОГА, которых 26 июля на своей странице в Facebook назвал президент Украины Владимир Зеленский. После этого, в СМИ начала кампания по дискредитации Максима Болдина. Сам он считает, что за информационной атакой стоят коррупционные кланы Одессы.