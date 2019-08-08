Нацассоциация адвокатов считает распространение информации о профессиональной деятельности адвоката Максиме Болдина уголовным преступлением

Комитет по защите прав адвокатов Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) считает распространение информации о профессиональной деятельности адвоката Максима Болдина уголовным преступлением, предусмотренным ч.1 ст. 397 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).
В связи с этим Комитет, который рассматривал заявление Болдина в связи с сложившейся ситуацией, намерен обратиться в органы Национальной полиции Украины, а также в Комиссию по журналистской этике.
В Комитете считают, что в нарушение Конституции Украины, Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и ряда других нормативно-правовых актов во время информационной атаки авторы публикаций против Максима Болдина нарушили правила непредвзятости освещения судебного процесса, распространили информацию с необоснованными обвинениями, недостоверную негативную информацию об адвокате Максиме Болдине, допустили отождествление адвоката с клиентом и посягнули на честь и достоинство адвоката.
"Комитет отмечает, что обстоятельства, изложенные в жалобе от 07.08.2019 года, свидетельствуют о том, что неизвестными лицами осуществляется отождествление Вас (адвоката) с клиентом, о Вас распространяется недостоверная информация, что унижает честь, достоинство и деловую репутацию, и является грубым нарушением законов Украина, принципов ООН", - говорится в заявлении главы комитета Нацассоциации адвокатов.
Адвокат Максим Болдин является одним из пяти претендентов на пост председателя Одесской ОГА, которых 26 июля на своей странице в Facebook назвал президент Украины Владимир Зеленский. После этого, в СМИ начала кампания по дискредитации Максима Болдина. Сам он считает, что за информационной атакой стоят коррупционные кланы Одессы.
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