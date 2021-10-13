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среда, 13 октября 2021 22:08

НАБУ закрыло дело о закупке Covid-вакцин при экс-министре Степанове

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НАБУ закрыло дело о закупке Covid-вакцин при экс-министре Степанове
Деталей о роли Степанова в деле НАБУ не сообщило. Фото: pixabay.com

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело о вероятном злоупотреблении должностными лицами Министерства здравоохранения во время закупки Covid-вакцины при экс-министре Максиме Степанове.

Об этом сообщило НАБУ в ответ на запрос "Украинской правды".

"17 мая указанное уголовное производство закрыли на основании отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

Никаких деталей относительно дела и причастности Степанова в нем в НАБУ не сообщили.

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3 февраля НАБУ начало досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу через частную фирму-посредника. Степанов заявил, что дело НАБУ по закупке вакцин подрывает доверие производителей к Украине. Он отметил, что НАБУ уже направило запрос в Минздрав с просьбой предоставить информацию обо всех переговорах с производителями вакцин.

Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее эффективность во время последнего этапа тестирований в Бразилии показала лишь 50,38 %.

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