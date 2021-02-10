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среда, 10 февраля 2021 15:56

НАБУ расследует завышение цен при закупке Covid-вакцины

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НАБУ расследует завышение цен при закупке Covid-вакцины
Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире. Фото: pixabay.com

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу через частную фирму-посредника.

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Сначала ГП "Медицинские закупки" вело переговоры по закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса, сообщает РГК НАБУ.

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"Впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech", — говорится в сообщении.

Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирований в Бразилии показала лишь 50,38 %. Именно поэтому РГК обратилась в НАБУ с соответствующим заявлением. Производство начато 3 февраля. Предварительная правовая квалификация - злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

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Вакцинация украинцев от Covid-19 начнется в 1-м квартале этого года. Ни одна из вакцин от коронавируса в мире не прошла полностью 3-ю фазу испытаний, которая предусматривает массовые исследования действия препарата.

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