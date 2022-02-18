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пятница, 18 февраля 2022 16:32

Наблюдательный совет "Суспільного" уволил главу нацотбора Евровидения

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Наблюдательный совет &quot;Суспільного&quot; уволил главу нацотбора Евровидения
Наблюдательный совет "Суспільного" принял решение о досрочном прекращении контракта с членом правления, ответственным за платформу телевидения, председателем организационного комитета национального отбора на Евровидение. Фото: facebook.com/lodygin

Члена правления "Суспільного" Ярослава Лодыгина уволили с должности на фоне скандала с победительницей нацотбора Евровидения Алиной Паш.

Решение 18 февраля принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании с согласия обеих сторон, сообщил председатель комитета по аудита Вадим Миский.

"Наблюдательный совет НОТУ принял решение об увольнении Лодыгина с должности. Ранее он сам сказал, что готов уйти в отставку. Надеюсь, Ярослав в будущем сможет продолжить сотрудничество с "Суспільним" в других ролях", - заявил он.

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Лодыгин был председателем организационного комитета национального отбора на Евровидение-2022 и полностью отвечал за весь процесс. Также он ходил в состав жюри во время финального концерта, на котором выбирали представителя от Украины на конкурс. Его низкий балл группе Kalush Orchestra по сравнению с другими членами жюри и зрителями, а также слова о "людях с гор" возмутили общество.

"Сейчас вижу от общества сигналы недоверия относительно моей работы. Я согласен принять такую аргументацию, если к моей работе есть недоверие. Готов подать в отставку, чтобы подтвердить кристально чистую репутацию "Суспільного" по этому делу", - заявлял Лодыгин.

Алину Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля.

Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов.

По словам участников группы, после объявления результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.

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Дата
18
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