Наблюдатели ОПОРЫ попали в жуткое ДТП: фото

В Запорожской области 22 ноября произошла ДТП с участием трех наблюдателей гражданской сети ОПОРА.

Авария произошла в 6:00 утра. Об этом сообщает глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

"Они как раз направлялись на избирательные участки Бердянска. К счастью, все остались живы, однако, получили травмы различной степени тяжести.

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Сейчас пострадавшие находятся в Приморской центральной районной больницы, в Запорожской области. Больше всего пострадал наблюдатель, находившийся за рулем, у него - компрессионный перелом позвоночника", - отметила Айвазовская.

По ее словам, пострадавшие являются членами одной семьи.

По предварительной информации, причиной аварии являются плохие погодные условия, в частности гололедица.

В Киеве мужчина сообщил в полицию о похищении авто. Впоследствии оказалось, что автомобиль не был на стояночном тормозе и самовольно уехал с парковки и попал в аварию.