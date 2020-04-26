На Житомирщине обнаружили новые случаи инфицирования Covid-19

Covid-19 обнаружен у 348 жителей Житомирщины. Фото: Главком

За минувшие сутки в Житомирской области лабораторно подтвердили 11 новых случаев инфицирования коронавирусом.

"По состоянию на 21:30, по результатам лабораторного исследования 122 проб количество больных Covid-19 выросло всего на 11 человек. Еще два повторных исследования инфицированных показали наличие болезни в организме. Общая численность заражений составляет 348 человек", - сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко у Фейсбук.

Больше всего больных выявлено в Житомире - 118, Коростене - 66 и Бердичеве - 61.

Всего на Житомирщине от Covid-19 выздоровели 10 человек - семь в Малине и по одному - в Бердичеве, Житомире и Радомышле.

Семеро жителей области скончались вследствие коронавирусной инфекции.

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По состоянию на 9:00 25 апреля в Украине подтверждены 8125 случаев Covid-19, в том числе 201 летальный. 782 больных выздоровели.