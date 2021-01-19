На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко

Александр Мартыненко: Многие люди, который привел Шмыгаль, хотят воровать. Фото: Gazeta.ua

Невозможно было избежать отставки правительства Гончарука. Эта команда заходила в Кабмин учиться.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Гончарук не знал, как быть активным премьером. Не было опыта, поэтому в конце концов пришлось покинуть пост.

Большинство ставок сделали на идеи, а не на их реализацию. Были вопросы к нормальной организации работы Кабмина. Это - высший исполнительный орган. Там нельзя просто собраться, поговорить, принять какое-то решение и разбежаться", - объясняет он.

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Многие люди, которых привел Шмыгаль, хотят воровать, говорит эксперт.

"Мол, должен покинуть госдолжность вдвое богаче. Проблема Зеленского в том, что не может найти других. Добавляется наша абсолютно неэффективна правоохранительная система. Состоит из различных структур, которые имеют отличные идеи, а часто даже конкурируют между собой. Но это не чемпионат Украины по антикоррупционной борьбе. Должна быть скоординирована работа всех органов", - добавляет Александр Мартыненко.

4 марта 2020 Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. Председателем Кабинета министров назначил Дениса Шмыгаля.