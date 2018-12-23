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воскресенье, 23 декабря 2018 16:27

На Украину надвигаются метели и штормовой ветер

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На Украину надвигаются метели и штормовой ветер
25 декабря ожидается ухудшение погоды. Фото: НТА

25 декабря на севере, востоке и юге Украины ожидается снег и метель.

"25 декабря во связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с. Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики", - сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook написала, что 24 декабря в Украине ожидается нестабильная погода.

"Завтра выпадет снег, мокрый снег, на юге будет преимущественно дождь. В восточных областях понедельник ограничится лишь облаками - без существенных осадков. Преобладать южный ветер, на западе Украины - северо-западный, порывистый, местами с штормовыми порывами. Температура воздуха ближайшей ночью на западе и Востоке около нуля, на остальной территории подморозит до -1-6 градусов", - написала она.

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Завтра днем ​​в Украине ожидается около нуля градусов, на севере, Волыни, Ровенщине. Харьковской и Луганской -1-3 градуса.

"В Киеве 24 декабря будет выпадать снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью в столице подмерзнет до -3 градусов, завтра днем ​​предполагается 0, -1 градус. 25-26 декабря в Киеве морозы окрепнут до -2-8 градусов", - добавила Диденко.

За последнюю неделю от переохлаждения и обморожений пострадали 264 украинцев. Умерло 10. Чтобы защититься от холода и избежать связанных с ним опасностей, важно помнить правила согревания.

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Дата
23
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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