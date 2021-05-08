На Украину надвигается ураганный ветер и заморозки

В Украине на выходных ожидаются заморозки и сильный ветер. Фото: pixabay.com

В Украине синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, ночью заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 8 мая утром и днем ​​порывы северо-западного ветра 15-20 м/с - первый уровень опасности, желтый.

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°C.

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В Киевской области 8 мая днем ​​порывы ветра 15-18 м/с - первый уровень опасности, желтый. Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4°C.

В Киеве 8 мая днем ​​порывы ветра 15-18 м/с - первый уровень опасности, желтый.

До конца недели в Украине возможны периодические дожди, а в субботу - похолодание. Однако уже с воскресенья-понедельника ожидается +20...27°С. 13 мая возможны дожди, хотя и будет тепло.