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четверг, 27 августа 2020 13:33

На трассе Киев-Чоп будут садиться истребители: движение ограничат

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На трассе Киев-Чоп будут садиться истребители: движение ограничат
Объезжать трассу можно через село Гнильче. Фото: mil.gov.ua

Сегодня, 27 августа, с 16:00 до 19:00 ограничат движение на участке трассы М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района.

Украинские истребители будут тренироваться взлетать и садиться на автостраде, сообщила пресс-служба Воздушного командования "Центр".

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"Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", - говорится в сообщении.

Объезжать дорогу можно через село Гнильче, советуют в Укравтодоре.

Во время учений "Небесный щит-2016" украинские истребители МиГ-29 уже отрабатывали на этом участке трассы учебную посадку и взлет.

В Черном море прошли совместные учения военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Авиация стремится усилить готовность реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько членов НАТО.

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