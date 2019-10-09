Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине

Автор: Yuzhnoye State Design Office

На Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019" в Киеве конструкторское бюро "Південне" с Днепра представило концепт новой сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Блискавка".

Ракета класса "воздух-земля" предназначена для уничтожения наземных целей (легкая/тяжелая бронетехника и укрепления). Ими планируют вооружить многоцелевые истребители Су-27 и Су-24М, которые есть на вооружении Военно-воздушных сил Украины, сообщается на странице бюро в Facebook.

Ракета может оснащаться осколочно-фугасной и фугасно-проникающей боевыми частями, в зависимости от задач.

Разработчики отмечают, что "Блискавка" требует минимального переоборудование самолетов.

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