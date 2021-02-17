На Прикарпатье вводят красный карантин - Covid-ситуация почти критическая

Также областная комиссия ТЭБ и ЧС решила ввести в области карантин "красного" уровня с 22 по 28 февраля. Фото: pixabay

К концу недели в Ивано-Франковской области, где возникла критическая ситуация с коронавирусом, развернут 600 дополнительных коек для больных.

250 из них уже подключили к кислородному обеспечению, потому что регион недавно купил 15 концентраторов кислорода, которые передаст в больницы, сообщил главный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, больных будут принимать в 3 дополнительных больницах. Также вполне переформатируют многопрофильную Богородчанскую ЦРБ под медучреждение для больных коронавирусом. Туда направят госпиталь ГСЧС, в котором есть не менее 120 кислородных концентраторов, благодаря чему количество коек возрастет до 370. В области уже подсчитывают, сколько денег надо для того, чтобы улучшить состояние коек для больных. Также рассмотрят, возможно ли предоставить им медикаменты. Сейчас больных принимают 26 больниц.

"Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области, я бы сказал, почти критической", - заявил Ляшко.

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Также областная комиссия ТЭБ и ЧС решила ввести в области карантин красного уровня с 22 по 28 февраля. Соответственно, в это время заведениям можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны временно прекратить работу. Нельзя проводить культурные и религиозные мероприятия, а также очное обучение школьников 5-11 классов.

"Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно", - сказал Ляшко.

Теперь государственная комиссия ТЭБ и ЧС хочет рассмотреть, стоит ли внедрять ограничения на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.

За последние сутки в Украине обнаружили 4286 новых больных коронавирусом. Это на 1143 больше, чем за прошлые сутки. Из них детей - 304, медработников - 329. Всего по состоянию на утро 17 февраля имеем 1 280 904 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 689 летальных. 147 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 1 128 895 пациентов, из них за последние сутки - 5927.