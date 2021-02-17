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среда, 17 февраля 2021 08:36

Возросло количество больных коронавирусом

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Возросло количество больных коронавирусом
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4286 новых больных коронавирусом. Это на 1143 больше, чем за прошлые сутки. Из них детей - 304, медработников - 329.

Всего по состоянию на утро 17 февраля имеем 1 280 904 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 689 летальных. 147 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 128 895 пациентов, из них за последние сутки - 5927, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386) областях, Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 366 случаев;
Винницкая область - 351 случай;
Волынская область - 117 случаев;
Днепропетровская область - 137 случаев;
Донецкая область - 98 случаев;
Житомирская область - 118 случаев;
Закарпатская область - 275 случаев;
Запорожская область - 149 случаев;
Ивано-Франковская область - 646 случаев;
Киевская область - 185 случаев;
Кировоградская область - 52 случая;
Луганская область - 51 случай;
Львовская область - 183 случая;
Николаевская область - 47 случаев;
Одесская область - 186 случаев;
Полтавская область - 77 случаев;
Ровенская область - 139 случаев;
Сумская область - 67 случаев;
Тернопольская область - 122 случая;
Харьковская область - 243 случая;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 198 случаев;
Черкасская область - 44 случая;
Черновицкая область - 386 случаев;
Черниговская область - 34 случая.

Постановление о новых зонах адаптивного карантина должен одобрить до 18 февраля Кабинет министров Украины. Согласно проекту, будет 4 зоны: красная, желтая, оранжевая и зеленая.

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