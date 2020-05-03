На пешеходном мосту в Киеве произошло ЧП: видео

В Киеве мужчина прыгнул с пешеходного моста. Фото: Facebook

В Киеве с пешеходного моста, который ведет на Труханов остров, мужчин прыгнул в р. Днепр.

Во время падения мужчина получил травму. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Fecebook.

Полицейские, которые находились неподалеку, быстро отреагировали на ЧП. На специальной лодке им удалось вытащить пострадавшего из воды.

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Правоохранители отвезли мужчину на берег, где его уже ждали врачи.

Причины такого поступка и состояние здоровья пострадавшего устанавливаются.

В городе Днепр с Центрального моста в реку прыгнул неизвестный мужчина. Его ищут спасатели, но пока безрезультатно, сообщили в пресс служба ДСНС области.