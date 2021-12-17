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пятница, 17 декабря 2021 13:13

На Николая в стране воцарится антициклон Zafira

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Завтра антициклон Zafira с северо-запада поиграет в Украине атмосферными фронтами.

Поэтому погода в субботу ожидается влажная, облачная и с осадками, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В воскресенье противостояние антициклона и циклонов принесет усиление ветра.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Украине завтра - влияние и антициклона с северо-запада
В Украине завтра - влияние и антициклона с северо-запада

"В выходные наконец придет Николай с подарками и прутиками. Сегодня-завтра стоит поменять постель, чтобы чистые и красивые подушки радовали глаз старика, когда он туда будет подпихивать подарочки", - написала синоптик.

Температура воздуха пока остается без особых изменений. В то же время местами пройдут мокрый снег и дожди. Со вторника, 21 декабря, как раз в день зимнего солнцестояния, в Украину начнут заходить ощутимые морозы, придет настоящее похолодание.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Киеве в течение выходных будет сыро
В Киеве в течение выходных будет сыро

В Киеве на протяжении выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно с дождем или туманом. На Николая в столице ожидается сильный штормовой ветер. Температура воздуха ночью составит +1...-1°С, днем в субботу около нуля. В воскресенье временно потеплеет до +3°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик предупредила о серьезном похолодании

Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...18°С. Днем мороз будет в пределах -5...10°С. Еще есть время подготовиться - купить потолще шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беготней по улицам, и проверить системы отопления.

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Дата
17
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