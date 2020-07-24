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пятница, 24 июля 2020 09:52

На месте пожара дома Шабунина остатков взрывчатки не нашли - полиция

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На месте пожара дома Шабунина остатков взрывчатки не нашли - полиция
Полиция отрицает нахождение остатков взрывчатки на пожаре дома Шабунина. Фото: kv.npu.gov.ua

В полиции опровергли информацию активистов, что на месте пожара дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в селе Гнедин Бориспольского района нашли остатки взрывного устройства.

Распространение недостоверной информации может повредить расследованию уголовного производства, отметили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

"В ходе осмотра изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома. Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара никаких остатков взрывчатых предметов. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами", - сообщили в полиции.

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Ранее сообщалось, что дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория Научно-исследовательского эспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД и привлеченные эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.

В ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции", активиста Виталия Шабунина.
Виталий Шабунин 8 лет работает в ЦПК. Там заявили, что власть не может защитить общественных активистов.

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Дата
24
июля

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