Сергей Васильченко стоит у баррикады во время Революции Достоинства. Приехал в Киев из Гайсина Винницкой области. Фото предоставлено Сергеем Васильченко

"Ужасно возмутило, когда в ноябре 2013 года в центре Киева грубо и безжалостно избили студентов. Такой цинизм и пренебрежение стремление большинства украинский идти по европейскому пути стали и для меня толчком действовать решительно", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua 43-летний Сергей Васильченко из города Гайсин Винницкой области .

Он работает в местном краеведческом музее. Был активным участником Революции Достоинства.

"Решили немедленно ехать на Майдан. Закупили чай, лимоны, противогриппозные пакеты и простые медицинские средства. Вместе с представителями местной организации "Свобода" выехали в Киев. Около десяти вечера были у Дома Профсоюзов. К нам вышел наш земляк Сергей Котенко. Он входил в 27-ю сотню. По его просьбе мы согласились подменить стражей, которые уже несколько дней не покидали пост ", - вспомнил мужчина.

Васильченка поразила самоорганизация и сплоченность на Майдане.

"Люди поддерживали друг друга. Если видели, что старик сам режет дрова, сразу помогали. Как кто-то не справлялся на баррикаде, то тоже не проходили мимо. На Майдане каждый проявил свои лучшие качества. Нам удалось доказать, что там собрались не какие-то разбойники , которые расшатывают ситуацию в стране, а толерантные, культурные люди, стремящиеся изменений в стране ".

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На Майдане Васильченко получил три ранения.

"В ночь на 11 декабря привезли "беркутовцев" и меня охватил страх - столько спецназовцев сразу еще никогда не видел. Они сбежались и начали штурмовать верхние баррикады. Мы вместе с другими активистами пытались их удерживать. В какой-то момент баррикада качнулась и я упал на землю с высоты в два с половиной метра. Поднял штанину, а там все в крови. Оказалось, чем-то распорол ногу. в Доме Профсоюзов дали кровоостанавливающее бинт. Я наспех замотал рану и побежал назад. Ту баррикаду уже разобрали, "беркутовцы" подошли очень близко. Тогда думал, что Майдан уничтожат. Но тут работник киевского метро вышел по открытой связи и начал призывать всех идти на Майдан. Таксисты начали бесплатно подвозить людей. На Майдане их становилось все больше. Где-то в половине пятого утра добровольцев было так много, что спецназ и внутренние войска отступили.

Еще одну серьезную травму получил 18 февраля в Мариинском парке. Во время рукопашных столкновений почувствовал сильный удар по голове, видимо, дубинкой. Хотя был в двух вязаный шапках и армейской каске, потерял сознание. В тот же день вблизи переулка Крепостной у меня под ногами разорвалась граната. Сам себе вытащил обломки и снова побежал на Майдан. Никогда не забуду, как переносил тела погибших людей".

Позже у Сергея напухла и начала синеть нога.

"Оказалось, что не все обломки от взрыва гранаты вытащили. Врач-волонтер взялся искать инородное тело. Сказал терпеть, потому наркоза не было. Всунул хирургические ножницы в ногу. Вытащил пластмассовую шарик размером с орешник. После этого посоветовал ехать в больницу. Сказал, нужна еще одна операция, чтобы избежать сепсиса и ампутации конечности. Вечером одна киевлянка увезла в больницу. на следующий день я был на операционном столе. Рану почистили под общим наркозом. Лечился неделю ".

"Майдан нас объединил и изменил. Мы уже никогда не будем другими. Но стоит помнить - борьба за независимость все еще продолжается", - подытожил активист.

После травмы Сергей Васильченко проходил реабилитацию в санатории Трускавца. Достать путевку помогли волонтеры.