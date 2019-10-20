На кастинг "Х-фактора" пришла бывшая заключенная за убийство

Певица приехала из Беларуси. Фото: apostrophe.ua

В шоу "Х-фактор" на кастинг пришла бывшая заключенная.

Виктория Петрович приехала на проект из Беларуси. Она убила человека и отсидела в тюрьме 14 лет.

"Я защищалась, но все равно убила человека, я понимала это. Четыре ножевых удара и он умер", - рассказала она.

"Я ненавижу себя до сих пор за это. Ненавижу за то, что лишила ребенка отца. Сейчас я общаюсь с его сыном, с его племянницей. Очень важную роль играет то, что меня простили", - говорит Виктория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого раздела Каменских на сцене и почему плакала Полякова: чем удивит "Х-фактор"

Она исполнила песню "Я такая, как и все", но в следующий этап шоу пройти не смогла.

Оля Полякова поддержала Викторию и посоветовала ей забыть все плохое. "Да" сказал Алессандро Сафина. Андрей Данилко посоветовал девушке заниматься авторскими песнями, а Настя Каменских - улучшить качество пения.

Чэнь Тао из Китая переехал в Харьков, чтобы учиться в музыкальной академии. Принял участие в вокальном шоу "Х фактор" и получил от судей четыре "да".