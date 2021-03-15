На Буковине обнаружили 400 новых случаев Covid-19

За все время эпидемии в регионе умерло 1168 человек. Фото: Facebook

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 396 новых случаев инфицирования Covid-19, также в области выписаны 119 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 62 410 случаев болезни. За последние сутки 119 человек выздоровели, 47 022 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1168 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не успевает использовать закупленную вакцину до истечения срока годности

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 727 образцов и 295 экспресс-тестов. Больше подробностей глава ОГА не привел.

9012 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 14 марта 2021-го. Среди больных 491 ребенок и 193 медработника. Госпитализировали - 4216 человек, выздоровели - 2743 человека. Умерло - 145 больных. За сутки осуществили 60 522 тестирований.