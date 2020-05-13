МВД подготовило санавиацию для транспортировки больных коронавирусом

8 воздушных судов системы МВД готовы к эвакуации больных. Фото: fakty.ua

Министерство внутренних дел подготовило 8 воздушных судов для аэромедицинской эвакуации людей, больных коронавирусом

Об этом заявил на внеочередном заседании ВР во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Действует другая инфраструктура, включая санавиации. Подготовлено 8 воздушных судов системы МВД, готовы к аэромедицинской эвакуации людей в случае такой необходимости", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, нашим больницам сегодня не нужно выбирать кого лечить, а кого - нет.

"Спасены тысячи человеческих жизней, это, безусловно, заслуга карантинных мер и врачей".

Украинским медикам, которые усиленно борются с пандемией, перечислили премии за март. На сегодня, 13 мая, правительство осуществило все доплаты за март и уже начали начислять доплаты за апрель.