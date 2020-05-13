Премии медикам за борьбу с Covid-19: Шмыгаль уверяет, что деньги перечислили

 
Ексклюзивы
1/5
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1071
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 810
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 630
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 4086
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 414
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3132
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4842
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3924
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2709
Фото
Все фото
5
4
2
6
5
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней
Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Показали карантин в ОРДЛО
Показали карантин в ОРДЛО
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
Видео
Все видео
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 630
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3132
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3924
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 585
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 11:28

Премии медикам за борьбу с Covid-19: Шмыгаль уверяет, что деньги перечислили

  Комментировать
Премии медикам за борьбу с Covid-19: Шмыгаль уверяет, что деньги перечислили
По словам Дениса Шмигаля, медикам перечислили надбавки. Фото: Facebook Денис Шмыгаль

Премии украинским медикам за март, которые усиленно борются с пандемией, перечислили.

На сегодня, 13 мая, правительство осуществило все доплаты за март и уже начали начислять доплаты за апрель, об этом сообщил во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Обозреватель".

"Сейчас хочу расставить точки над" и "относительно 300% премий, которые мы обещали нашим медикам, которые стоят на передовой борьбы с Covid-19. Правительство еще в прошлом месяце перечислилj все необходимие средства в регионы. Вместо того, чтобы своевременно обеспечить врачей доплатами, началось какое-то непонятное опрокидывания бумажек. Лишь несколько областей выплатили необходимые надбавки, а другие - нет ", - заявил глава правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве рассказали, куда делись деньги, выделенные на доплаты врачам

По его словам, все в одинаковых условиях .

"Все области имеют одинаковые условия и инструкции. Я лично общаюсь с медиками в регионах. Они спрашивают - почему не проконтролировали на уровне профильного министерства? Это недопустимо в нынешних условиях. Этот вопрос стоит на контроле у ​​президента, премьера и министра охраны здоровья я ", - пояснил Шмыгаль.

Он также сообщил, что сегодня на на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов представит актуальную информацию о выплатах медикам.

"Подготовят списки по каждой больнице, где будет поименно указано, кто и сколько премий получил. Также вопросами относительно доплат занимаются в Гострудt. Халатности по отношению к врачам мы точно терпеть не собираемся", - заключил премьер-министр.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии необходимых кадровых решений из-за невыплаты 300% доплат медицинским работникам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премии медикам за борьбу с Covid-19: Шмыгаль уверяет, что деньги перечислили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Арестовали сторонника украинизации

"Формуле-1" исполняется 70 лет

Покушение на Папу: снайпер выстрелил шесть раз

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 20880
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 18497
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 17514
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 14454
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 12699
Здоровье
Минздрав анонсировал даты следующих послаблений карантина
Минздрав анонсировал даты следующих послаблений карантина Просмотров: 144
Ученые нашли "родственника" SARS-CoV-2 в дикой природе
Ученые нашли "родственника" SARS-CoV-2 в дикой природе Просмотров: 180
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
 Просмотров: 1377
Коронавирус в Украине: врач дал прогноз о ходе эпидемии летом
Коронавирус в Украине: врач дал прогноз о ходе эпидемии летом Просмотров: 945
Коронавирус распространяется: новые данные о ситуации в мире
Коронавирус распространяется: новые данные о ситуации в мире Просмотров: 666
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
3
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
3
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 100
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua