Премии медикам за борьбу с Covid-19: Шмыгаль уверяет, что деньги перечислили

По словам Дениса Шмигаля, медикам перечислили надбавки. Фото: Facebook Денис Шмыгаль

Премии украинским медикам за март, которые усиленно борются с пандемией, перечислили.

На сегодня, 13 мая, правительство осуществило все доплаты за март и уже начали начислять доплаты за апрель, об этом сообщил во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Обозреватель".

"Сейчас хочу расставить точки над" и "относительно 300% премий, которые мы обещали нашим медикам, которые стоят на передовой борьбы с Covid-19. Правительство еще в прошлом месяце перечислилj все необходимие средства в регионы. Вместо того, чтобы своевременно обеспечить врачей доплатами, началось какое-то непонятное опрокидывания бумажек. Лишь несколько областей выплатили необходимые надбавки, а другие - нет ", - заявил глава правительства.

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По его словам, все в одинаковых условиях .

"Все области имеют одинаковые условия и инструкции. Я лично общаюсь с медиками в регионах. Они спрашивают - почему не проконтролировали на уровне профильного министерства? Это недопустимо в нынешних условиях. Этот вопрос стоит на контроле у ​​президента, премьера и министра охраны здоровья я ", - пояснил Шмыгаль.

Он также сообщил, что сегодня на на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов представит актуальную информацию о выплатах медикам.

"Подготовят списки по каждой больнице, где будет поименно указано, кто и сколько премий получил. Также вопросами относительно доплат занимаются в Гострудt. Халатности по отношению к врачам мы точно терпеть не собираемся", - заключил премьер-министр.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии необходимых кадровых решений из-за невыплаты 300% доплат медицинским работникам.