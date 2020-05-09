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суббота, 09 мая 2020 16:30

Степанов хочет увольнять виновных в задержке доплат медикам

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Степанов хочет увольнять виновных в задержке доплат медикам
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии необходимых кадровых решений из-за невыплаты 300% доплат медицинским работникам.

Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов сказал во время брифинга в субботу, 9 мая.

"Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками", - сказал он.

Степанов отметил, что Кабмин еще до 15 апреля перечислил в регионы субвенцию на доплату медикам.

"Опираясь на свой опыт руководителем области в течение двух лет, я могу вам сказать, что после получения средств на выплату заработной платы, которой четко механизм введен - ну это максимум неделю. И у нас уже происходит некий квест, когда мы ищем, почему именно не были выплачены средства нашим медицинским работникамй", - рассказал министр.

Степанов отметил, что на неделе было проведено совещание с руководителями департаментов здравоохранения и заместителями глав областных государственных администраций, на котором было поставлено задание - выплатить все необходимые надбавки и отчитаться об этом до конца рабочего дня 8 мая.

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"Какую информацию мы получили на вчерашний день. Во-первых, три области вообще не отчитались. Это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Во-вторых, по тем отчетам, которые мы увидели... я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четырех больных COVID-19. Общая сумма средств, что выплачены в качестве доплат с бюджетов всех уровней – 14 900 грн, или 870 грн каждому, если просто поделить и вывести в среднюю. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области", - сообщил министр.

Степанов также заверил, что Минздрав продолжит работать над тем, чтобы все медицинские работники, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, получили все положенные им доплаты. Он подчеркнул, что эта ситуация находится на контроле президента страны и правительства.

Кабмин разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с имеющейся солидарной. Говоря другими словами, украинцы смогут получать по две пенсии.

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