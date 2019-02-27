Морозные ночи и предчувствие весны: чем украинцев удивит погода

Украине обещают от -12° до +9° Фото: lv.Украина.online

В Украине в среду, 27 февраля, без существенных осадков, температура воздуха днем составит 0-5° тепла.

Также будет облачно. В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м / с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В последующие два дня, 28 февраля - 1 марта, сохранится облачная с прояснениями погода. 28 февраля без осадков, лишь в восточных, Сумской, Черниговской областях днем небольшой мокрый снег. Температура ночью от 3 ° тепла до 2° мороза, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях 9-14° тепла, на остальной территории 4-9°, на востоке страны и Сумщине 0-3° тепла, пишет Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

1 марта ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Температура в южных областях и на Закарпатье ночью 0-4° тепла, днем 4-9° тепла, на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

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Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/сек.

В течение 2-3 марта в Украине без осадков. Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 6-12° мороза, днем 2 марта 1-7° мороза, 3 марта около 0°; на остальной территории ночью 2-8° мороза, днем 2 марта от 3° мороза до 3° тепла, 3 марта 2-8° тепла.

В Киеве и Киевской области 27 февраля ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью в столице около 0°, днем 1-3° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

28 февраля - 1 марта в киеве облачно с прояснениями. 28 февраля без осадков; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла. 1 марта ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

В течение 2-3 марта осадков в столице не ожидается. Температура ночью 3-8° мороза; днем 2 марта от 3° мороза до 2° тепла, 3 марта 2-7° тепла.

Ранее сообщалось,что с 4 марта в Украине начнется потепление.