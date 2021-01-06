Мороз и солнце: туристы показали зимнюю сказку Карпат

Фото: Facebook/Василий Молдавчук

С вчера, 5 января, самый высокогорный лыжный курорт Украины "Драгобрат" покрыло снегом.

Как засыпает лыжные трассы, показал Василий Молдавчук. Соответствующие фото и видео он опубликовал в Facebook.

"Снег мокрый, температура была около 0 градусов. Но приятно, что хорошо снежит, а не идет дождь. На трассу начало все больше выходить людей", - сказал Молдавчук.

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А с сегодняшнего утра в "Драгобрате" солнечно и морозно. Заснеженные деревья и блики от лучей создают сказочную атмосферу.

Язык жителей Карпат существенно отличается от украинского литературного. Имеет много диалектизмов. Украинцы из других регионов плохо понимают их. О необычайности языка Карпатского региона ярко свидетельствуют отдельные слова. Например, карпатское слово "афини", которое происходит от румынского и означает "черника", совершенно неизвестное в других регионах Украины. Даже на Полесье - черничном крае.