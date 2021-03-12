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пятница, 12 марта 2021 10:04

Мороз до -10°С и осадки - синоптики огорчили прогнозом на следующую неделю

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Мороз до -10°С и осадки - синоптики огорчили прогнозом на следующую неделю
В Украине прогонозують похолодание и осадки. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что уже середина марта, весеннее тепло в Украину не спешит. Практически во всех регионах ближайшие 7 дней облачно, днем ​​столбики термометров не будут подниматься выше +8°С. Зато ночью температура будет опускаться до -10°С.

По прогнозам Укргидрометцентра, 12-18 марта холоднее всего будет на востоке и севере страны. Теплее - на юге. Кое-где возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны порывы ветра до 12 м/с.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

ЗАПАД

12 марта - облачно с прояснениями. Снег, днем ​​с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4°С, днем ​​+2...7°С.

В Карпатах снег, температура воздуха ночью -3...8°С, днем ​​-1...6°С.

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13 марта - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем ​​+3...8°С.

В Карпатах небольшой снег, днем ​​с дождем; температура воздуха ночью +1...-4°С, днем ​​0...+5°С.

14 марта - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем ​​+7...12°С.

В Карпатах ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь и мокрый снег; температура воздуха ночью +1...-4°С, днем ​​+2...7°С.

ВОСТОК

12 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...14°С, днем ​​+2...-3°С.

13 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...6°С, днем ​​-3...2°С.

14 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...6°С, днем ​​0...+5°С.

ЦЕНТР

12 марта - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...10°С, днем ​​-2...3°С.

13 марта - облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем ​​с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...- 5°С, днем ​​0...+5°С.

14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем ​​+2...7°С.

СЕВЕР

12 марта - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...10°С, днем ​​-2...3°С.

13 марта - облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем ​​+2...7°С.

14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +​​2...7°С.

ЮГ И КРЫМ

12 марта - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...10°С, днем +2...7°С.

13 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем ​​небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем ​​+3...8°С.

14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем ​​без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1..4°С, днем +7...12°С.

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КИЕВ

12 марта - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5..7°С, днем ​​0...+2°С.

13 марта - облачно с прояснениями. Небольшой снег и дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...1°С, днем ​​+4...6°С.

14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...1°С, днем ​​+4...6°С.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15-18 МАРТА

15 марта в северных, центральных областях и Карпатах небольшие осадки. 16-17 марта в южных и восточных областях небольшие, местами умеренные осадки. На остальной территории 18 марта в Украине без существенных осадков.

Температура ночью от +3...-3°С, днем ​​+2...7°С, на юге страны до +10°С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАРТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

12 марта самая низкая температура -25,3°С отмечалась 1987 года в Ивано-Франковске, самая высокая +19,4°С 1930 года в Симферополе.

В этот день 1983 года в Украине бушевал сильнейший ветер 26-30 м/с. Больше всего досталось Винничине.

1973-го Украину засыпало снегом. Крупнейшие сугробы фиксировали в южных регионах и Крыму.

А 1971 года Ивано-Франковскую область накрыло метелью. Непогода с порывами в 40 м/с длилась более суток.

2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.

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