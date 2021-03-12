Мороз до -10°С и осадки - синоптики огорчили прогнозом на следующую неделю

Несмотря на то, что уже середина марта, весеннее тепло в Украину не спешит. Практически во всех регионах ближайшие 7 дней облачно, днем столбики термометров не будут подниматься выше +8°С. Зато ночью температура будет опускаться до -10°С.
По прогнозам Укргидрометцентра, 12-18 марта холоднее всего будет на востоке и севере страны. Теплее - на юге. Кое-где возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны порывы ветра до 12 м/с.
Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.
ЗАПАД
12 марта - облачно с прояснениями. Снег, днем с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4°С, днем +2...7°С.
В Карпатах снег, температура воздуха ночью -3...8°С, днем -1...6°С.
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13 марта - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +3...8°С.
В Карпатах небольшой снег, днем с дождем; температура воздуха ночью +1...-4°С, днем 0...+5°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +7...12°С.
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура воздуха ночью +1...-4°С, днем +2...7°С.
ВОСТОК
12 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...14°С, днем +2...-3°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...6°С, днем -3...2°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...6°С, днем 0...+5°С.
ЦЕНТР
12 марта - переменная облачность. Ночью без осадков, днем мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...10°С, днем -2...3°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...- 5°С, днем 0...+5°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +2...7°С.
СЕВЕР
12 марта - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...10°С, днем -2...3°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +2...7°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +2...7°С.
ЮГ И КРЫМ
12 марта - переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...10°С, днем +2...7°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +3...8°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1..4°С, днем +7...12°С.
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КИЕВ
12 марта - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5..7°С, днем 0...+2°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Небольшой снег и дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...1°С, днем +4...6°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...1°С, днем +4...6°С.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15-18 МАРТА
15 марта в северных, центральных областях и Карпатах небольшие осадки. 16-17 марта в южных и восточных областях небольшие, местами умеренные осадки. На остальной территории 18 марта в Украине без существенных осадков.
Температура ночью от +3...-3°С, днем +2...7°С, на юге страны до +10°С.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАРТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
12 марта самая низкая температура -25,3°С отмечалась 1987 года в Ивано-Франковске, самая высокая +19,4°С 1930 года в Симферополе.
В этот день 1983 года в Украине бушевал сильнейший ветер 26-30 м/с. Больше всего досталось Винничине.
1973-го Украину засыпало снегом. Крупнейшие сугробы фиксировали в южных регионах и Крыму.
А 1971 года Ивано-Франковскую область накрыло метелью. Непогода с порывами в 40 м/с длилась более суток.
2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.
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