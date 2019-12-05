Молодежь должна быть привлечена к мирному процессу - посол

Лариса Галадза выступила на форуме безопасности молодых лидеров. Фото: Укринформ

В Украине важно привлекать молодежь к мирному процессу.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза сказала об этом во время Форума Безопасности молодых лидеров, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой

Украину" во Львове.

"На протяжении последних трех лет я много раз видела, как важно, чтобы мирный процесс был инклюзивным. Это приводит нас к многообразию голосов, которые привлекают к диалогу о том, как продвигать мирный процесс вперед. Это разнообразие должно включать молодых людей", - заявила посол.

Исследование ООН показывают, что молодые люди теряют веру и доверие к собственным правительствам и международным системам, так как чувствуют себя исключенными из них. И это приводит к чувству несправедливости. Галадза добавила, что пока не знает насколько это справедливо для украинской молодежи и выразила надежду, что при поддержке Канады ситуация в Украине будет улучшаться.

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Посол подчеркнула, что Канада продолжает быть сторонником евроатлантической интеграции Украины и поддерживает ее на этом пути. Она не только будет поддерживать реформы в Украине, но и демонстрировать успехи Украины другим. Как в июле во время третьей Международной конференции украинских реформ в Торонто, где присутствовали представители власти двух стран. Канадские военные продолжат помогать украинцам переходить на стандарты НАТО.

5 декабря проходит Форум молодых лидеров по безопасности. Его тема "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Партнер Форума - Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив (КФМИ).