Что нас ждет после 9 декабря - во Львове состоится форум молодых лидеров

5 декабря во Львове состоится Форум молодых лидеров по безопасности, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Его тема: "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство".

Мероприятие проходит накануне нормандской встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже. В центре разговора – российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Автор: openukraine.org 5 декабря во Львове состоится Форум молодых лидеров: «Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство»

Руководство Украины, получив масштабную поддержку на президентских и парламентских выборах в этом году, заявляет о желании как можно быстрее достичь мира. Россия же использует эту ситуацию для продвижения собственных агрессивных интересов. Нет никаких оснований считать, что Кремль изменил свою стратегию в отношении Украины и отказался от намерения установить полномасштабный контроль над нашей страной.

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Готова ли Украина противостоять натиску государства-агрессора на этих переговорах, и что нас ждет после них? Готовы ли мы сохранить, развивать и укреплять международную коалицию в поддержку Украины? Удастся ли агрессору впутать нашу страну и партнеров в сети договоренностей, "не стоящих бумаги, на которых они написаны"?

Переговоры в "нормандском формате" – лишь этап, после которого Украине придется отвечать на новые вызовы. Мы должны создавать смыслы для укрепления безопасности, готовить качественно высшие стандарты ответственной и профессиональной политики.

Форум молодых лидеров - это первая региональная встреча, которая является продолжением Форума для молодежи, проводимого в Киеве. Семь лет подряд более 500 заявок ежегодно – это стало стимулом развивать интеллектуальные дискуссии в регионах. Для участия в региональном форуме был проведен конкурс, по результатам которого отобраны 100 победителей из западных областей.

Участие подтвердили эксперты из Грузии, Канады, Польши, США, Украины, Франции.

Идею проведения серии региональных форумов поддержало Посольство Канады в Украине.

Событие будет транслироваться на страницах соцсетей и на YouTube канале Open Ukraine.

9 декабря в Париже запланирована встреча руководителей стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ). Все стороны переговоров подтвердили свое участие во встрече. В СНБО заявили, что позиции президента Украины Владимира Зеленского сформированы и ни шагу на капитуляцию не будет.