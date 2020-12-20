Молитесь, а не гоняйтесь за покупками - Папа Римский напомнил суть Рождества

Папа Римский объяснил значение Рождества. Фото: УНН

Потребительство похитило у нас Рождество, сказал Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди.

"Вместо того, чтобы жаловаться в эти трудные времена на то, что нам мешает сделать пандемия, давайте сделаем что-то для того, кто еще меньше: не сотый подарок для себя и наших друзей, а для нуждающимся человека, о котором никто не думает", - написал понтифик в Twitter.

Чтобы "Иисус родился в нас", нужно подготовить сердце. Молиться, а не гоняться за покупками, забыв об Иисусе, ибо "потребительство похитило у нас Рождество".

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"Пусть со мной произойдет за слову Твоему. Это последние слова Пречистой Девы в эту последнее воскресенье Адвента, что является приглашением сделать конкретный шаг в направлении Рождества. Потому что если рождения Иисуса не коснется нашей жизни, жизни каждого из нас, пройдет напрасно", - подытожил.

Бразильская модель 27-летняя Наталья Гариботто получила "лайк" от официальной страницы Папы Римского 83-летнего Франциска в Instagram.