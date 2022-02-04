Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование

Фото: Анна Єльцова

В последнее время украинское образование переживает непростые времена, а имена университетов все чаще появляются в заглавиях СМИ. На прошлой неделе администрация национального авиационного университета отчислила Владимира Падерина — председателя студенческого совета, боровшегося с застройкой территории НАУ. Ректор университета — люстрированный "эксрегионал" Максим Луцкий, начавший застройку НАУ еще в 2000-х.

В декабре ректором Государственного биотехнологического университета в Харькове стал нардеп от "Слуги народа" Андрей Одарченко. Три других кандидата заявили о грубых нарушениях и непризнании выборов, однако контракт со "слугой" Министерство образования и науки подписало. Министр Сергей Шкарлет заявил, что "Министерство не наделено полномочиями по установлению факта фальсификации выборов ректора".

Сейчас в эпицентре событий находится Национальный университет Киево-Могилянская Академия, в котором 27 января состоялась уже пятая попытка избрать президента. На этот раз успешная, результаты которой признали все университетское сообщество. Однако в случае с Могилянкой Сергей Шкарлет кардинально изменил свою позицию относительно той, которую озвучивал еще месяц назад. "Министерство не признает выборов, на которых нарушена процедура голосования", — заявил он 1 февраля, а уже 2 назначил шестые выборы.

Выборы в Могилянке

В конце января после двух лет неудачных попыток Киево-Могилянская академия избрала нового президента. Из 52,8% голосов во втором туре уже пятых выборов победил эксминистр образования и науки Сергей Квит, уже возглавлявший этот вуз в 2007-2014 годах.

Другая кандидатка Александра Гуменная, в течение последнего года исполнявшая обязанности президента, получила 42,92% голосов.

27 января Киево-Могилянская академия объявила новым президентом Сергея Квита и подала в Министерство образования и науки соответствующее обращение для подписания контракта с избранным руководителем

Однако уже 2 февраля министерство отказалось признавать первые за два года результативные выборы и назначило на апрель новые уже шестые. Хотя таких полномочий ни министерство, ни министр не имеют — это предусмотрено университетской автономией и законом "Об образовании".

Что с выборами?

Во время последних выборов 27 января за несколько часов до завершения в участок зашла группа неизвестных людей. Им удалось залить один ящик зеленкой, а другой вынести за пределы участка.

Несмотря на инцидент, выборы продолжились, а украденный ящик с бюллетенями нашли полицейские на соседней улице. Наконец, избирательная комиссия признала выборы действительными и объявила победителем Сергея Квита.

"На похищенном ящике было отдельно и дополнительно проверена целостность пломб и самого ящика — все было целым и опечатано корректно… учесть", — написал председатель Избирательной комиссии Владимир Венгер на следующий день.

Признали выборы и подписали протокол все члены комиссии, оба кандидата, их наблюдатели, а также представитель МОН. Однако в тот же день Александра Гуменная направила в министерство письмо, в котором говорилось о нарушении и просьбе признать выборы недействительными. А уже 28 января она отозвала обращение.

1 февраля в Министерстве образования и науки заявили, что не признают результаты выборов. А на следующий день на сайте ведомства вышел приказ об объявлении новых выборов.

Реакция Могилянского сообщества

Несмотря на произошедший на участке инцидент, могилянская община признала выборы действительными и призвала Министерство и в частности министра Сергея Шкарлета подписать контракт. В частности, такое обращение к учредителю единогласно поддержали Ученый совет, профком, Студенческая коллегия, Конференция студентов, Наблюдательный совет, ассоциация выпускников и другие университетские организации.

Министром не может быть плагиатор и человек, нарушающий закон

"Такие действия должностных лиц МОН Украины являются противоправным вмешательством в выборы президента НаУКМА, нарушают право университета на автономию и самоуправление и имеют признаки злоупотребления властью или служебным положением", — говорится в заявлении Наблюдательного совета.

Быстрая реакция на решение МОН была и у студентов. Уже вечером 2 февраля Конференция студентов объявила бессрочную студенческую забастовку, создала стачечный комитет НаУКМА и объявила первую акцию на 4 февраля под Кабинетом Министров.

Однако сам протест и его требования перерос за пределы Могилянка-Министерство: к акции озвучили готовность присоединиться студенты других вузов, в частности КПИ, НАУ, УКУ, а основным требованием стала отставка действующего министра образования.

"У нас три основных требования: подписание контракта с избранным президентом НаУКМА, отставка Сергея Шкарлета с должности министра и полная автономия университетов. Министром не может быть плагиатор и человек, нарушающий закон и вмешивающийся во внутренние дела университетов", — говорит Сергей Фирак, участник стачечного комитета.

Реакция общества

Ситуация в Могилянке буквально через два дня всколыхнула информационное пространство. В поддержку университета выступили многие политики и общественные деятели. Среди них Александра Устинова, Роман Лозинский, Инна Совсун, Владимир Вятрович, Петр Порошенко, Рефат Чубаров, Мирослава Барчук, Виталий Шабунин, Арсений Яценюк, Севгиль Мусаева, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Марина Данилюк-Ярмоладесят, Андрей Любка.

Даже нардепы из провластной "Слуги Народа" Роман Грищук и спикер парламента Руслан Стефанчук поддержали вуз, а последний попросил у Шкарлета объяснения отказа признавать выборы.

После общественной огласки 3 февраля в Кабинете Министров состоялось совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами. Результат встречи — отмененный приказ о шести выборах в НаУКМА.

Тем временем в парламенте начали собирать подписи за отставку министра образования Сергея Шкарлета.

Несмотря на это решение, бессрочная забастовка и акция студенты не отменили: "Ни один из трех ключевых пунктов (в том числе и главное требование — отставка С. Шкарлета), к сожалению, еще не был выполнен".

Почему Шкарлет просят отставку?

Сергей Шкарлет возглавляет Министерство образования и науки с 2020 года: с июня как и.о., а уже в декабре Верховная рада проголосовала за его назначение.

Однако традиционно для сегодняшней власти назначение Шкарлета не обошлось без скандалов. Профильный комитет ВР снова, как и при предыдущей попытке внесения этой кандидатуры (в июне 2020), не поддержал ее, а проголосовала за это решение 226 минимально необходимых депутатов. При этом, по сообщениям депутата Голоса Инны Совсун, во время голосования зафиксировали случаи кнопкодавства.

Основными претензиями со стороны общества и оппозиции к Шкарлету является его прошлое в Партии Регионов, близость к одиозному Дмитрию Табачнику, преданность Януковичу и выявленные многочисленные факты плагиата в научных работах, в том числе и в докторские диссертации.

В частности, в сентябре 2020 года Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (название) под руководством Сергея Квита, избрание президентом которого сейчас Шкарлетт отказывается признавать, обнаружило плагиат в четырех работах министра.

Назначение Шкарлета министром сопровождалось акциями протеста "Стоп Шкарлет!" по всей стране. На улицы большинства областных центров и столицы вышли студенты с лозунгами "Нам не нужен такой министр!", "Шкарлета прочь!", "Нет деградации образования!".

Есть ли у украинского образования шанс на будущее?

Сложившаяся вокруг Могилянки ситуация возродила протест, который студенчество начало еще в 2020-м году. А отказ подписывать контракт с Квитом – только повод запустить процесс реального реформирования образования. Об этом свидетельствует активизация не только сообщества НаУКМА, но и других университетов, которые испытывают вмешательство во внутренние процессы ЗВО.

Сегодня утром, во время акции "Министр временный, Могилянка - вечная" премьер-министр Денис Шмигаль пообещал не вмешиваться во внутренние дела вузов. Однако студенты не готовы идти на компромиссы и настроены продолжать забастовку до отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки и обеспечения реальной автономии университетам.