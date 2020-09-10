Мир сбалансирован. Надо научиться понимать, где свет, а где - темнота. Самое интересное в журнале "Країна"

Победная доктрина украинца должна состоять из нескольких пунктов: Россия - экзистенциальный враг, должны укреплять национальное единство, развивать армию и флот и поддерживать партнерские отношения с Великобританией, Америкой, Польшей. Такая стратегия приблизит нас к миру, - говорит "Країні" дипломат Александр ХАРА.
В независимой Украине не было ни одного года, когда б мы не испытывали агрессию Кремля. В 2014 году она приобрела вооруженную форму. До этого была информационная, идеологическая, торговая, экономическая. В 2003-м едва не началась война за остров Тузла. Тогда Путин не чувствовал себя настолько уверенно.
Президент Зеленский и руководитель его Офиса Ермак пытаются найти компромиссные фигуры для переговоров. Но когда компромиссом является наша смерть - он неприемлем. Война идет не за язык или веру, а за независимость. Конфликт может прекратиться, когда одна из сторон сдастся, когда у агрессора не будет ресурсов продолжать наступление или когда цена агрессии станет для него слишком высокой. Последний - единственный вариант для Украины. Сдаться - означает потерять будущее.
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