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четверг, 10 сентября 2020 09:42

Мир сбалансирован. Надо научиться понимать, где свет, а где - темнота. Самое интересное в журнале "Країна"

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Победная доктрина украинца должна состоять из нескольких пунктов: Россия - экзистенциальный враг, должны укреплять национальное единство, развивать армию и флот и поддерживать партнерские отношения с Великобританией, Америкой, Польшей. Такая стратегия приблизит нас к миру, - говорит "Країні" дипломат Александр ХАРА.

В независимой Украине не было ни одного года, когда б мы не испытывали агрессию Кремля. В 2014 году она приобрела вооруженную форму. До этого была информационная, идеологическая, торговая, экономическая. В 2003-м едва не началась война за остров Тузла. Тогда Путин не чувствовал себя настолько уверенно.

Президент Зеленский и руководитель его Офиса Ермак пытаются найти компромиссные фигуры для переговоров. Но когда компромиссом является наша смерть - он неприемлем. Война идет не за язык или веру, а за независимость. Конфликт может прекратиться, когда одна из сторон сдастся, когда у агрессора не будет ресурсов продолжать наступление или когда цена агрессии станет для него слишком высокой. Последний - единственный вариант для Украины. Сдаться - означает потерять будущее.

 

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Подробности читайте в "Країні" №35(538) от 7 сентября 2020 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
10
сентября

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