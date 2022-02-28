Минздрав призывает аптеки открыться: карта работающих заведений

Сейчас нет никаких ограничений в работе аптек, поэтому Министерство здравоохранения призвало владельцев и работников заведений по продаже лекарств брать пример с медиков, которые спасают раненых на передовой.

Аптеки могут не работать только в том случае, если их работники отказались выходить на работу, сообщает Минздрав.

"Сегодня мы живем в состоянии войны, и каждый должен выполнять свою важную миссию. На работников системы здравоохранения возложена ответственная задача — от вас зависит, получат ли украинцы жизненно важные для них лекарства. Будет ли в аптечке жаропонижающие и противоаллергические препараты, получат ли пациенты инсулин. Пожалуйста, выходите на работу, ведь вы — часть медицинской системы Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google Maps ограничил в Украине несколько функций

В то же время аптечные пункты в больницах работают, хотя и могут случаться проблемы с логистикой.

Контакт-центр Минздрава принимает звонки и запросы относительно критических потребностей граждан и медицинских учреждений по телефону 0 800 60 20 19. Карта аптек, которые сейчас работают в Украине, по ссылке.

Автор: google.com/maps

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии - Минздрав

Автор: Минздрав

Министерство здравоохранения также опубликовало рекомендации по содержанию аптечки для оказания первой помощи.