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понедельник, 28 февраля 2022 11:29

Минздрав призывает аптеки открыться: карта работающих заведений

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Сейчас нет никаких ограничений в работе аптек, поэтому Министерство здравоохранения призвало владельцев и работников заведений по продаже лекарств брать пример с медиков, которые спасают раненых на передовой.

Аптеки могут не работать только в том случае, если их работники отказались выходить на работу, сообщает Минздрав.

"Сегодня мы живем в состоянии войны, и каждый должен выполнять свою важную миссию. На работников системы здравоохранения возложена ответственная задача — от вас зависит, получат ли украинцы жизненно важные для них лекарства. Будет ли в аптечке жаропонижающие и противоаллергические препараты, получат ли пациенты инсулин. Пожалуйста, выходите на работу, ведь вы — часть медицинской системы Украины", - говорится в сообщении.

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В то же время аптечные пункты в больницах работают, хотя и могут случаться проблемы с логистикой.

Контакт-центр Минздрава принимает звонки и запросы относительно критических потребностей граждан и медицинских учреждений по телефону 0 800 60 20 19. Карта аптек, которые сейчас работают в Украине, по ссылке.

Автор: google.com/maps
 

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Автор: Минздрав
 

Министерство здравоохранения также опубликовало рекомендации по содержанию аптечки для оказания первой помощи.

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