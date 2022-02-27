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воскресенье, 27 февраля 2022 17:06

Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии - Минздрав
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Передвижение российской тяжелой техники по загрязненной радионуклидами территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС привело к повышению радиационного фона.

Известно также, что российская армия хотела устроить террористический акт на ЧАЭС, поэтому в Минздраве рассказали, что делать, если произойдет химическая атака или авария на химпредприятии.

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии требуется:
▪плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
▪️заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
▪включите телевизор или радио для дальнейших инструкций;
▪предупредите близких об опасности и возможной эвакуации;
▪выключите бытовые приборы и газ.

При эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

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Оставьте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не прикасайтесь к каким-либо предметам, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего.
В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по повышениям, в случае выброса аммиака – низинами.

Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Фото: МОЗ

Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем русских военных. В сети уже распространяются первые видео из захваченной зоны.

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