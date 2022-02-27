Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии - Минздрав

Передвижение российской тяжелой техники по загрязненной радионуклидами территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС привело к повышению радиационного фона.

Известно также, что российская армия хотела устроить террористический акт на ЧАЭС, поэтому в Минздраве рассказали, что делать, если произойдет химическая атака или авария на химпредприятии.

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии требуется:

▪плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;

▪️заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

▪включите телевизор или радио для дальнейших инструкций;

▪предупредите близких об опасности и возможной эвакуации;

▪выключите бытовые приборы и газ.

При эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

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Оставьте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не прикасайтесь к каким-либо предметам, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего.

В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по повышениям, в случае выброса аммиака – низинами.

Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Фото: МОЗ

Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем русских военных. В сети уже распространяются первые видео из захваченной зоны.