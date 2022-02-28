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Спецтема: Напад Росії на Україну

Google Maps ограничил в Украине несколько функций

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Google Maps ограничил в Украине несколько функций
Обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps. Фото: pixabay.com

Сервис Google Maps заблокировал в Украине две функции, которые предоставляют пользователям информацию в режиме реального времени.

Компания пояснила, что ограничения применили после консультаций с местными властями, чтобы обеспечить безопасность украинцев, сообщает CNN.

"Отключенные функции включают наложение трафика в режиме реального времени на Google Maps. Это функция, которую использовали для наблюдения за Украиной издалека, а также Live Business, которая показывает, насколько популярным может быть какое-то место в данный момент времени", - говорится в комментарии компании.

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Обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps.

Укрзализныця возвращается к системному формированию графика движения на сутки. С учетом военного положения в стране и ввиду ограничений комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения.

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