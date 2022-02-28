Укрзализныця продолжает работу: измененный график движения поездов

Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами собственных железных дорог. Фото: Ukrzaliznytsia

Укрзализныця возвращается к системному формированию графика движения на сутки.

С учетом военного положения в стране и ввиду ограничений комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения, сообщает пресс-служба перевозчика.

"График может меняться в зависимости от оперативной ситуации. Укрзализныця также будет добавлять эвакуационные рейсы по необходимости", - говорится в сообщении.

На 28 февраля запланировали рейсы по станции Киев:

- №722 Киев ПАС - Харьков-ПАС 09:00 (ст. Дарница 09:22);

- №738 Киев ПАС - Запорожье в 11:50;

- №045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСК 12:06;

- №114, 142 ЛИМАН - ЛЬВОВ 13:34;

- №749 КИЕВ ПАС - ИВАНО-ФРАНКОВСК 14:07;

- №769 КИЕВ ПАС - КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25;

- №055 КИЕВ ПАС - РАХОВ 15:02;

- №013 КИЕВ ПАС - СОЛОТВИНО 17:12;

- №740 КИЕВ ПАС - КР.РОГ ГОЛ 17:22;

- №790 КИЕВ ПАС - КРОПИВНИЦКИЙ 17:42;

- №792 КИЕВ ПАС - КРЕМЕНЧУГ 17:42;

- №726 КИЕВ ПАС - ХАРЬКОВ-ПАС 18:03;

- №081 КИЕВ ПАС - УЖГОРОД 18:30;

- №067 КИЕВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18:48.

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Дополнительно назначили поезд № 715 Киев-Львов в 20:00.

"В течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волыни и Буковины с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу", - добавляют в Укрзализныце.

Расписание движения поездов по станции Харьков на 28 февраля выглядит следующим образом:

- №046 КРАМАТОРСК - УЖГОРОД 12:36;

- №723 ХАРЬКОВ - ПАС-КИЕВ ПАС 15:00;

- №114, 142 ЛЬВОВ - ЛИМАН 14:39;

- №015 ХАРЬКОВ - РАХОВ 15:09;

- №077 ХАРЬКОВ - МАРИУПОЛЬ 16:23;

- №795 ХАРЬКОВ - ДНЕПР 19:27;

- №021 ХАРЬКОВ - ТРУСКАВЕЦ 20:15;

- №138 ЛИМАН - ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21:26;

- №007 ХАРЬКОВ - ОДЕССА ГОЛ. 21:43;

- №045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСК 22:40.

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В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих к государственной границе Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, отправлявшихся из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.

28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 ч. отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27. из Львова в ЧОП и обратно. На железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп до Захони (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно девять пар поездов.

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов - Грубешов - Замошць отправится в 08:00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобных сочетаний из Ковеля до Хелма (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – до Вадул-Сирета (Румыния) и дополнительных поездов из Чопа до Захони (Венгрия).

Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами собственных железных дорог. Посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивают эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.

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