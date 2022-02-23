Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по содержанию набора для оказания первой помощи.
Он поможет подготовиться к любой чрезвычайной ситуации природного, техногенного или военного характера, сообщает Минздрав.
"В любой чрезвычайной ситуации сохраняйте спокойствие. Залог вашего спокойствия - готовность к непредвиденным событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться - одно из звеньев такой готовности", - говорится в сообщении.
На случай чрезвычайной ситуации в аптечке, рассчитанной на четырех человек, должны быть:
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При составлении и использовании аптечки нужно учесть:
- перчатки следует выбирать нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера;
- гормональная мазь нужна в случае укусов насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающихся зудом;
- для обработки ран лучше использовать антисептики с содержанием хлоргексидина, водного раствора йода, октенидина дигидрохлорида;
- для дезинфекции рук следует использовать спиртовые антисептики;
- для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома подойдут ибупрофен или парацетамол, согласно инструкции или рекомендаций врача;
- для детей важно предусмотреть наличие жаропонижающих в суспензии или суппозиториях;
- энтеросорбенты следует использовать в случае пищевых отравлений, диареи.
Положите в аптечку запас лекарств, которые принимаете на постоянной основе. Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуют взять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.
В связи с обострением ситуации на Донбассе и угрозой полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. Подготовиться можно дома, говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Нужно узнать, где ближайшее укрытие, проверить запасные выходы из помещений, сделать запасы воды и продуктов, собрать аптечку, позаботиться о средствах пожаротушения, альтернативном освещении и отоплении, собрать самые необходимые вещи и документы.
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