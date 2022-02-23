Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по содержанию набора для оказания первой помощи.

Он поможет подготовиться к любой чрезвычайной ситуации природного, техногенного или военного характера, сообщает Минздрав.

"В любой чрезвычайной ситуации сохраняйте спокойствие. Залог вашего спокойствия - готовность к непредвиденным событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться - одно из звеньев такой готовности", - говорится в сообщении.

На случай чрезвычайной ситуации в аптечке, рассчитанной на четырех человек, должны быть:

Фото: Минздрав

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При составлении и использовании аптечки нужно учесть:

- перчатки следует выбирать нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера;

- гормональная мазь нужна в случае укусов насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающихся зудом;

- для обработки ран лучше использовать антисептики с содержанием хлоргексидина, водного раствора йода, октенидина дигидрохлорида;

- для дезинфекции рук следует использовать спиртовые антисептики;

- для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома подойдут ибупрофен или парацетамол, согласно инструкции или рекомендаций врача;

- для детей важно предусмотреть наличие жаропонижающих в суспензии или суппозиториях;

- энтеросорбенты следует использовать в случае пищевых отравлений, диареи.

Положите в аптечку запас лекарств, которые принимаете на постоянной основе. Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуют взять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

В связи с обострением ситуации на Донбассе и угрозой полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. Подготовиться можно дома, говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Нужно узнать, где ближайшее укрытие, проверить запасные выходы из помещений, сделать запасы воды и продуктов, собрать аптечку, позаботиться о средствах пожаротушения, альтернативном освещении и отоплении, собрать самые необходимые вещи и документы.