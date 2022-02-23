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среда, 23 февраля 2022 13:03

Как правильно собрать "тревожный чемоданчик" на случай ЧС
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В связи с наращиванием военной агрессии со стороны РФ Верховная Рада 23 февраля будет просить ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. ЧС предлагают ввести на 30 дней.

Украинцы должны знать, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, и что делать после сигнала "Увага всім!". Как гражданам подготовиться на случай ЧС и что должно быть в "тревожном чемоданчике" - рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как подготовить "тревожный чемоданчик"

Соберите документы и деньги:

Паспорт и копии всех документов (свидетельство о рождении, военный билет, документы об образовании, трудовой книжке или пенсионном удостоверении, документы об имуществе)
Наличные деньги и банковские карты

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Необходимая техника:

Зарядные устройства для телефонов
Радиоприемник
Фонарик
Сигнальные устройства
Компас
Часы
Мультитул (многофункциональный инструмент, - Gazeta.ua)
Нож
Мусорные пакеты
Блокнот
Карандаш
Нитки и иглы
Спички
Зажигалки

Советы гражданам, что должно быть в тревожном чемодане
Фото: dsns.gov.ua
Советы гражданам, как не стать жертвой дезинформации
Советы гражданам, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, что делать во время сигнала "Внимание всем!"

Одежда и гигиенические средства:

Теплая одежда
Нижнее белье
Удобная обувь
Личные средства гигиены

Здоровье:
Аптечка с препаратами, которые вы употребляете ежедневно, а также рецепты и медикаменты.

Посуда и продукты:

Посуду, воду и продукты нужно брать на трое суток. Продукты должны быть долгого хранения и не требовать дополнительного приготовления.

В связи с обострением ситуации на Донбассе и угрозой полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. Подготовиться можно дома, говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Нужно узнать, где ближайшее укрытие, проверить запасные выходы из помещений, сделать запасы воды и продуктов, собрать аптечку, позаботиться о средствах пожаротушения, альтернативном освещении и отоплении, собрать самые необходимые вещи и документы.

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Дата
23
февраля

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