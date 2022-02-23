Как правильно собрать "тревожный чемоданчик"

В связи с наращиванием военной агрессии со стороны РФ Верховная Рада 23 февраля будет просить ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. ЧС предлагают ввести на 30 дней.

Украинцы должны знать, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, и что делать после сигнала "Увага всім!". Как гражданам подготовиться на случай ЧС и что должно быть в "тревожном чемоданчике" - рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как подготовить "тревожный чемоданчик"

Соберите документы и деньги:

Паспорт и копии всех документов (свидетельство о рождении, военный билет, документы об образовании, трудовой книжке или пенсионном удостоверении, документы об имуществе)

Наличные деньги и банковские карты

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Необходимая техника:

Зарядные устройства для телефонов

Радиоприемник

Фонарик

Сигнальные устройства

Компас

Часы

Мультитул (многофункциональный инструмент, - Gazeta.ua)

Нож

Мусорные пакеты

Блокнот

Карандаш

Нитки и иглы

Спички

Зажигалки

Фото: dsns.gov.ua

Одежда и гигиенические средства:

Теплая одежда

Нижнее белье

Удобная обувь

Личные средства гигиены

Здоровье:

Аптечка с препаратами, которые вы употребляете ежедневно, а также рецепты и медикаменты.

Посуда и продукты:

Посуду, воду и продукты нужно брать на трое суток. Продукты должны быть долгого хранения и не требовать дополнительного приготовления.

В связи с обострением ситуации на Донбассе и угрозой полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. Подготовиться можно дома, говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Нужно узнать, где ближайшее укрытие, проверить запасные выходы из помещений, сделать запасы воды и продуктов, собрать аптечку, позаботиться о средствах пожаротушения, альтернативном освещении и отоплении, собрать самые необходимые вещи и документы.